Пиде без хлопот на кефире: хрустящие лодочки с нежной начинкой за 30 минут

Пиде без хлопот на кефире: хрустящие лодочки с нежной начинкой за 30 минут

Пиде на кефирном тесте — настоящая находка для занятых хозяек. Без дрожжей и долгого ожидания вы получаете ароматную выпечку с хрустящими краями и мягкой серединой. Такой вариант отлично выручает, когда хочется чего-то домашнего и сытного без лишних хлопот.

Ингредиенты:

мука — 400 г;

кефир — 250 мл;

масло растительное — 3 ст. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

сахар — 1,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

картофель — 5 шт.;

зеленый лук — 200 г;

кинза — 30 г;

сливочное масло — 30 г;

моцарелла — 100 г;

специи — по вкусу.

Приготовление

Картофель отварите, очистите и разомните. Добавьте нарезанную зелень, специи, половину сыра и кусочки сливочного масла — начинка получится нежной и сочной. Для теста смешайте кефир с содой, солью, сахаром и маслом, затем постепенно вмешайте муку до мягкости. Дайте тесту отдохнуть 15 минут, разделите на части и раскатайте. Выложите начинку, сформируйте «лодочки», посыпьте сыром и выпекайте при 200 °C около 10–12 минут. Подавайте горячими — так вкус раскрывается лучше всего.

