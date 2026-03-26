Пиде без хлопот на кефире: хрустящие лодочки с нежной начинкой за 30 минут

Пиде на кефирном тесте — настоящая находка для занятых хозяек. Без дрожжей и долгого ожидания вы получаете ароматную выпечку с хрустящими краями и мягкой серединой. Такой вариант отлично выручает, когда хочется чего-то домашнего и сытного без лишних хлопот.
Ингредиенты:
- мука — 400 г;
- кефир — 250 мл;
- масло растительное — 3 ст. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1,5 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- картофель — 5 шт.;
- зеленый лук — 200 г;
- кинза — 30 г;
- сливочное масло — 30 г;
- моцарелла — 100 г;
- специи — по вкусу.
Приготовление
Картофель отварите, очистите и разомните. Добавьте нарезанную зелень, специи, половину сыра и кусочки сливочного масла — начинка получится нежной и сочной. Для теста смешайте кефир с содой, солью, сахаром и маслом, затем постепенно вмешайте муку до мягкости. Дайте тесту отдохнуть 15 минут, разделите на части и раскатайте. Выложите начинку, сформируйте «лодочки», посыпьте сыром и выпекайте при 200 °C около 10–12 минут. Подавайте горячими — так вкус раскрывается лучше всего.
