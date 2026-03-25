25 марта 2026 в 19:16

Салат с курицей и ананасами за 10 минут: сочный, нежный и нравится всем без исключения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда хочется чего-то вкусного, но без долгой готовки, — и этот салат именно такой. Он получается легким, сочным и с приятной сладкой ноткой ананаса. Отличный вариант и для ужина, и для быстрого перекуса.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г;
  • ананасы консервированные — 300 г;
  • сыр твердый — 200 г;
  • майонез — по вкусу;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе заранее отварите до готовности и остудите. Нарежьте небольшими кубиками и переложите в миску. С ананасов слейте сироп, при необходимости нарежьте кусочки помельче.

Сыр натрите на крупной терке, чеснок измельчите. Добавьте все к курице и ананасам. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

Тщательно перемешайте и дайте салату постоять 5–10 минут, чтобы ингредиенты «подружились».

Перед подачей можно украсить зеленью. Салат получается нежным, сытным и с легкой сладкой ноткой — его обычно съедают первым со стола.

Ранее сообщалось: бывает, нужно быстро приготовить что-то горячее и питательное, не тратя часы у плиты. В таких случаях выручает простой суп из консервированной фасоли.

Проверено редакцией
