Салат с курицей и ананасами за 10 минут: сочный, нежный и нравится всем без исключения

Иногда хочется чего-то вкусного, но без долгой готовки, — и этот салат именно такой. Он получается легким, сочным и с приятной сладкой ноткой ананаса. Отличный вариант и для ужина, и для быстрого перекуса.

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г;

ананасы консервированные — 300 г;

сыр твердый — 200 г;

майонез — по вкусу;

чеснок — 1–2 зубчика;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе заранее отварите до готовности и остудите. Нарежьте небольшими кубиками и переложите в миску. С ананасов слейте сироп, при необходимости нарежьте кусочки помельче.

Сыр натрите на крупной терке, чеснок измельчите. Добавьте все к курице и ананасам. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

Тщательно перемешайте и дайте салату постоять 5–10 минут, чтобы ингредиенты «подружились».

Перед подачей можно украсить зеленью. Салат получается нежным, сытным и с легкой сладкой ноткой — его обычно съедают первым со стола.

