Салат с курицей и ананасами за 10 минут: сочный, нежный и нравится всем без исключения

Иногда хочется чего-то вкусного, но без долгой готовки, — и этот салат именно такой. Он получается легким, сочным и с приятной сладкой ноткой ананаса. Отличный вариант и для ужина, и для быстрого перекуса.
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г;
- ананасы консервированные — 300 г;
- сыр твердый — 200 г;
- майонез — по вкусу;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Куриное филе заранее отварите до готовности и остудите. Нарежьте небольшими кубиками и переложите в миску. С ананасов слейте сироп, при необходимости нарежьте кусочки помельче.
Сыр натрите на крупной терке, чеснок измельчите. Добавьте все к курице и ананасам. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.
Тщательно перемешайте и дайте салату постоять 5–10 минут, чтобы ингредиенты «подружились».
Перед подачей можно украсить зеленью. Салат получается нежным, сытным и с легкой сладкой ноткой — его обычно съедают первым со стола.
