Торт без выпечки «Ванильное небо»: нежный десерт, который тает во рту как мороженое

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нет времени на сложную выпечку, выручает этот простой и эффектный торт. Он готовится буквально за считаные минуты, а по вкусу напоминает нежное крем-брюле. Идеальный вариант для гостей или уютного семейного чаепития.

Ингредиенты:

  • сливки 33% — 250 мл;
  • вареная сгущенка — 200 г;
  • печенье (шоколадное) — 200 г;
  • ягоды — по вкусу;
  • мята — для украшения.

Приготовление

Холодные сливки взбейте до легкой пышности, затем добавьте сгущенку и доведите массу до густого крема. Печенье измельчите в крошку — это будет основа и украшение десерта.

Форму застелите бумагой, выложите часть печенья и слегка утрамбуйте. Сверху распределите крем, затем присыпьте оставшейся крошкой. Для более красивого вида можно оставить центр открытым, а края обсыпать плотнее.

Уберите торт сначала в холодильник на пару часов, затем в морозильник, чтобы он стал плотнее и приобрел текстуру мороженого.

Перед подачей дайте десерту немного постоять при комнатной температуре и украсьте ягодами с мятой. Получается нежно, сливочно и очень эффектно.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

