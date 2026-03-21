Сытный суп без мяса за 20 минут: простой рецепт с фасолью, который удивит вкусом

Иногда нужно быстро приготовить что-то горячее и питательное, не тратя часы у плиты. В таких случаях выручает простой суп из консервированной фасоли — он получается густым, ароматным и по-настоящему насыщенным даже без мяса.
Ингредиенты:
- консервированная фасоль — 1 банка (400 г)
- картофель — 330 г
- лук репчатый — 2 шт. (200 г)
- морковь — 1 шт. (100 г)
- вода — 1 л
- томатная паста — 30 г
- растительное масло — 1 ст. л.
- сливочное масло — 25 г
- чеснок — 2–3 зубчика
- кинза — 1/2 пучка (20 г)
- хмели-сунели — 1 ч. л.
- соль, перец — по вкусу
Приготовление
Фасоль заранее откиньте на сито. Лук нарежьте, морковь натрите и обжарьте на смеси масел до мягкости. Добавьте картофель кубиками, перемешайте и залейте горячей водой. Варите 12–15 минут до готовности. Затем положите томатную пасту, специи и фасоль, готовьте еще 5 минут.
Часть картофеля слегка разомните — суп станет гуще и вкуснее. В конце добавьте чеснок и кинзу, прогрейте пару минут. Подавайте горячим: ароматный, сытный и очень домашний суп готов!
Ранее сообщалось, что по утрам хочется приготовить что-то полезное и сытное, но при этом не тратить много времени у плиты. Льняная каша — отличный вариант быстрого завтрака.