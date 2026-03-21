21 марта 2026 в 09:00

Сытный суп без мяса за 20 минут: простой рецепт с фасолью, который удивит вкусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда нужно быстро приготовить что-то горячее и питательное, не тратя часы у плиты. В таких случаях выручает простой суп из консервированной фасоли — он получается густым, ароматным и по-настоящему насыщенным даже без мяса.

Ингредиенты:

  • консервированная фасоль — 1 банка (400 г)
  • картофель — 330 г
  • лук репчатый — 2 шт. (200 г)
  • морковь — 1 шт. (100 г)
  • вода — 1 л
  • томатная паста — 30 г
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • сливочное масло — 25 г
  • чеснок — 2–3 зубчика
  • кинза — 1/2 пучка (20 г)
  • хмели-сунели — 1 ч. л.
  • соль, перец — по вкусу

Приготовление

Фасоль заранее откиньте на сито. Лук нарежьте, морковь натрите и обжарьте на смеси масел до мягкости. Добавьте картофель кубиками, перемешайте и залейте горячей водой. Варите 12–15 минут до готовности. Затем положите томатную пасту, специи и фасоль, готовьте еще 5 минут.

Часть картофеля слегка разомните — суп станет гуще и вкуснее. В конце добавьте чеснок и кинзу, прогрейте пару минут. Подавайте горячим: ароматный, сытный и очень домашний суп готов!

Ранее сообщалось, что по утрам хочется приготовить что-то полезное и сытное, но при этом не тратить много времени у плиты. Льняная каша — отличный вариант быстрого завтрака.

Проверено редакцией
Творожные булочки с джемом — вкуснее магазинных и готовы за 20 минут
Семья и жизнь
Творожные булочки с джемом — вкуснее магазинных и готовы за 20 минут
Самый легкий рецепт маринада: просто смешайте и забудьте до ужина
Семья и жизнь
Самый легкий рецепт маринада: просто смешайте и забудьте до ужина
Космические яйца на Пасху без красителей: эффект галактики из чая удивит всех гостей
Общество
Космические яйца на Пасху без красителей: эффект галактики из чая удивит всех гостей
Навруз — 21 марта 2026 года: история, традиции и значение праздника весны
Семья и жизнь
Навруз — 21 марта 2026 года: история, традиции и значение праздника весны
Спасательный круг: готовим быстрое овощное рагу из того, что есть под рукой
Семья и жизнь
Спасательный круг: готовим быстрое овощное рагу из того, что есть под рукой
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

