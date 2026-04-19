Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 09:00

Пицца без заморочек, ну реально: тесто на йогурте за 5 минут — мягкое и всегда удачное

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда нет времени возиться с дрожжами, а пиццу хочется прямо сейчас, выручает простой рецепт теста на йогурте. Никаких долгих ожиданий — замесили, раскатали и сразу готовите. Такой способ давно стал любимчиком у занятых хозяек.

Ингредиенты:

  • мука — 160 г;
  • греческий йогурт — 250 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.

Приготовление

В миске смешайте муку с разрыхлителем, добавьте йогурт, соль и перец. Сначала перемешайте ложкой, затем замесите руками — тесто быстро соберется в мягкий ком. Если липнет, подсыпьте немного муки.

Переложите тесто на стол, слегка присыпанный мукой, и раскатайте в тонкий пласт толщиной 3–5 мм. Основа сразу готова: выкладывайте любимую начинку и отправляйте в духовку.

Получается нежное, эластичное тесто, которое отлично держит форму и подходит для любой пиццы. Минимум усилий — и домашний ужин готов без лишних хлопот.

Ранее сообщалось: если вы думаете, что свекла — это долго и скучно, спешим развеять миф. Этот салат готовится без варки, а овощи остаются хрустящими и сочными.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.