Россиянам упростят получение единовременной выплаты пенсионных накоплений

https://static.news.ru/photo/205922ca-60fb-11eb-a7c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Россиянам станет проще получить единовременную выплату пенсионных накоплений. Минтруд разработал соответствующий проект постановления, согласно которому заявление о выплате можно подать через Интернет.

Подать заявление можно будет в личном кабинете на сайте ПФР, на сайте МФЦ или через сайт госуслуг. На данный момент пенсионные накопления можно получить тремя способами: как единовременную выплату, как накопительную пенсию, как срочную пенсионную выплату, пишет ТАСС.

Большинство россиян — 98,7% — пользуются первым вариантом. Для этого в ПФР или в офис НПФ нужно подать заявление, предоставить паспорт, СНИЛС, справку из Пенсионного фонда о праве на страховую пенсию. При этом все документы нужно предоставить лично или направить по почте, что уже создаёт ряд проблем и увеличивает срок назначения пенсии.

К тому же отправляемые по почте документы должны быть заверены нотариально, а это предусматривает посещение нотариуса. В период пандемии такие визиты, особенно для пенсионеров, крайне нежелательны. Поэтому Минтруд предлагает предоставить россиянам возможность подавать заявление на выплату в электронной форме.

Инициатива уже направлена на рассмотрение в заинтересованные федеральные ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новую денежную прибавку к пенсии с 1 февраля получат отдельные категории пенсионеров. На выплаты могут рассчитывать работники угольной промышленности и лётчики.