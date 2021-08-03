ПФР отчитался о потраченной сумме на «детские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину о реализации различных видов «детских» выплат в РФ. Об этом говорится на сайте ПФР.

По его словам, только в 2020 году на материнский капитал было потрачено 318 млрд рублей. Из них около 288 млрд семьи потратили на улучшение жилищных условий.

Основное направление использования средств материнского капитала — это улучшение жилищных условий, почти 90% семей используют средства из маткапитала именно на эти цели, — говорится в сообщении ПФР.

Также ПФР в 2021 году начал работать ещё с двумя выплатами. По поручению президента РФ Владимира Путина деньги также направлены на субсидии для одиноких родителей и будущих мам.

С 1 июля в ведомство поступило 386 тысяч заявлений от беременных женщин и 1,8 млн — от родителей-одиночек.

Ранее кабмин сообщал, что выделит на выплаты будущим матерям более 10 млрд рублей и более 36 млрд рублей на новые пособия одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Кроме того, накануне стало известно, что на 29 июля в ПФР поступило более 12,7 млн заявлений от родителей на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. В общей сложности деньги на подготовку к школе направлены из бюджета на 17,5 млн детей — это около 175 млрд рублей.