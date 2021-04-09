ПФР назвал россиян, которым впервые разрешён досрочный выход на пенсию

https://static.news.ru/photo/0a64f12e-9a76-11eb-afb0-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Выход на досрочную пенсию с этого года разрешён матерям четверых детей, рождённым в 1965 году. Они могут оформить страховую пенсию до достижения детьми возраста 8 лет, а самим — 56.

С 2023 года пенсия в 57 лет будет назначаться матерям, родившим трёх детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет. Женщины, которые имеют пять и более детей, смогут выходить на пенсию в 50 лет, сообщает «РГ».

Такое же право досрочного выхода на пенсию полагается одному из родителей, воспитавших ребёнка-инвалида до возраста 8 лет. Претендовать на досрочную пенсию могут и опекуны инвалидов детства.

ПФР уже сообщал, что досрочная пенсия положена педагогам, врачам, шахтёрам, горнякам, работникам, которые трудятся в опасных условиях, а также водителям общественного транспорта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подавляющее большинство жителей России хочет получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной. За дополнительную выплату высказались 84% респондентов.