Певец Шарлот написал покаянное письмо патриарху Кириллу

Фото: Дзень Альберт/ТАСС

Telegram-канал Baza сообщает, что находящийся в СИЗО певец Шарлот написал покаянное письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором попросил прощения. По его данным, артист подчеркнул, что раскаивается во всем и готов искупить вину.

Как выяснил канал, Шарлот в своем послании рассказал, что в следственном изоляторе «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать». Однако для этого он просит выпустить его на волю, добавил канал.

По решению суда Шарлот будет находиться под стражей как минимум до 24 января. Помимо уголовного дела за сожжение российского паспорта, молодому исполнителю в России также предъявили обвинения в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Он признал вину.

Шарлоту может грозить до шести лет лишения свободы только по двум уголовным делам. Звездный адвокат Сергей Жорин усомнился, что певцу удастся избежать этого наказания.

При этом глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предположил, что Шарлот мог бы отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации и отдать долг родине. Он уверен, что в районах боевых действий работу найдут все в зависимости от физической подготовки.