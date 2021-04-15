Певцов предложил вернуть советские пятилетки для облегчения жизни

https://static.news.ru/photo/4da62b24-9de6-11eb-b7e1-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

57-летний народный артист РФ Дмитрий Певцов считает, что нужно вернуться к пятилетним планам в экономике, как это было в советское время.

А может, пора вернуть пятилетки и дать уверенность людям в своём будущем? Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок — это хорошо. Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта «регулировка» от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке. И пока некоторые богатеют, большинство людей просто нищает, — написал актёр на своей странице в Instagram.

По его словам, возврат к планированию и пятилеткам даст шанс того, что Россия «будет двигаться в авангарде» мировой экономики, а не в её обозе. Певцов уверен, что возвращение пятилеток позволит людям планировать свою жизнь. Он напомнил, что 13-й пятилетний план не был реализован из-за развала СССР, после этого развалилось и планирование.

Может, нам нужна 14-я пятилетка? Чтобы мы понимали, куда идём, — задался вопросом артист.

Он считает, что это позволило бы через пять лет спросить с правительства и «наших начальников», как реализовался этот план. Певцов считает, что нужно вспомнить о хорошем советском опыте и применить его к сегодняшнему времени. Артист убеждён, что сейчас люди не понимают, что ждёт их в будущем.

Как писал NEWS.ru, Певцов ранее заявил, что пенсионная реформа лишила множество россиян права не только на пенсию, но и на жизнь. Артист призвал «развернуть её вспять». Он напомнил что половина мужчин в регионах не доживает до пенсионного возраста, поскольку им нужно «вкалывать» ради семей. Артист подчеркнул, что в столице ситуация практически такая же. Певцов обратил внимание, что пенсионеры должны сидеть с внуками, помогая молодым строить карьеру, но вместо этого они вынуждены сами трудиться.