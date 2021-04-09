Певцов высказался за отмену пенсионной реформы

https://static.news.ru/photo/aac50c08-9a12-11eb-97c6-96000091f725_660.jpg Дмитрий Певцов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Народный артист России, актёр театра и кино Дмитрий Певцов заявил, что пенсионная реформа лишила множество россиян права не только на пенсию, но и на жизнь, и призвал «развернуть её вспять».

Ссылаясь на данные статистики, Певцов отметил, что в регионах половина мужчин не доживает до пенсионного возраста, поскольку им приходится «вкалывать» ради семей. По его словам, в столице ситуация практически аналогичная.

Работающих пенсионеров актёр назвал ударом по демографии. Им приходится трудиться вместо того, чтобы сидеть с внуками, помогая таким образом молодым родителям строить карьеру.

Большинство не сможет пожить в своё удовольствие и понянчиться с внуками на пенсии, — цитирует Певцова Life.

Ранее NEWS.ru писал, что группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о возврате пенсионного возраста в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Авторы инициативы назвали повышение возраста выхода на пенсию большой социальной, политической и экономической ошибкой. По их словам, её необходимо исправить как можно скорее.