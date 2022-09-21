Петиция против мобилизации набрала свыше 123 тысяч подписей

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Призывник во время получения обмундирования в сборном пункте Военного комиссариата

Петиция против проведения в России мобилизации набрала более 123 тысяч подписей спустя несколько часов после соответствующего объявления президента России Владимира Путина. В ней говорится, что она будет актуальна в период всего проведения специальной военной операции на территории Украины, вплоть до ее полного завершения.

Мы, граждане России, женщины и мужчины, выступаем против общей и частичной мобилизации, — говорится в тексте.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за того, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом НАТО и ряда других недружественных стран. Представитель Кремля добавил, что именно об этом и говорил глава государства Владимир Путин в своем обращении.