Получившую удар в живот на митинге женщину снова госпитализировали

https://static.news.ru/photo/482fa8ce-5ffb-11eb-93ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительнице Санкт-Петербурга Маргарите Юдиной, которую пнул в живот сотрудник силовых структур на акции протеста 23 января, стало хуже после выписки. Ей потребовалась повторная госпитализация, рассказали в правозащитном объединении «Команда 29», которое занимается юридической защитой женщины.

Состояние Маргариты ухудшилось: женщине требуется повторная госпитализация, сейчас наш адвокат Евгений Смирнов везет её в больницу, — рассказали в организации.

Там отметили, что перед госпитализацией к женщине домой пришли сотрудники прокуратуры и органов опеки. Они настойчиво требовали встречи с пострадавшей и фотографировали дом из-за забора, передаёт «Интерфакс».

Я подошёл и спросил их о цели визита, они ответили, что «цель никак не связана с последними событиями». Тем не менее такое совпадение не может не настораживать, учитывая осведомлённость органов опеки о том, что произошло с Маргаритой 23 января, — поделился адвокат «Команды 29».

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

В момент массовых задержаний Юдина попыталась узнать у силовиков, за что они задержали молодого человека. Один из полицейских, которые вели мужчину, не останавливаясь, ударил женщину в живот, из-за чего та упала на асфальт спиной и ударилась головой. Она была госпитализирована в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И. И. Джанелидзе с сотрясением головного мозга и гематомой на голове.

Позднее сотрудник полиции, который ударил женщину ногой в живот, пришёл к пострадавшей в больницу с цветами. Он извинился и назвал произошедшее «личной трагедией». Силовик объяснил, что не видел происходящего, так как у него запотело забрало. При этом на кадрах с места событий видно, что его забрало было открыто.

Женщина силовика поначалу простила. Однако позже заявила, что сделала это под эмоциональным давлением. По её словам, она попала в реанимацию в тяжёлом состоянии, а когда усилилось внимание прессы, ей поменяли диагноз на травму средней тяжести, выписав с формулировкой едва ли не как у здорового человека. Юдина подчеркнула, что полицейские не взяли у неё показания по факту удара омоновца, а только просили простить его. Теперь она планирует поддержать правозащитников, которые хотят добиться наказания полицейского, и при необходимости обратиться с заявлением в Следственный комитет.

На волне высокого общественного внимания уже на следующие сутки Юдину выписали, писал NEWS.ru.