Петербургской учительнице пришлось уволиться из-за роликов в TikTok

Дарина Сергеева, работавшая педагогом в одной из школ Санкт-Петербурга, уволилась из-за претензий руководства учебного заведения к её видео в TikTok.
Бывшая учительница
Мне очень обидно за себя и уже давно. Учитель всем что-то должен и не имеет права на личную жизнь. Обязан быть божеством, которое не ест, не ходит в туалет. Он должен только учить, а не кривляться перед камерой — так выглядит моральный кодекс, по мнению руководства школы, — посетовала экс-педагог.
Сергееву вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Девушка выучилась на мастера по наращиванию ресниц и теперь зарабатывает этим на жизнь.
Ранее в американском штате Алабама молодую учительницу математики обвинили в интимной связи с учеником седьмого класса. Теперь женщине грозит тюремное заключение сроком от двух до 20 лет и постоянный запрет на преподавание, писал NEWS.ru.