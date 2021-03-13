Петербургской учительнице пришлось уволиться из-за роликов в TikTok

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Дарина Сергеева, работавшая педагогом в одной из школ Санкт-Петербурга, уволилась из-за претензий руководства учебного заведения к её видео в TikTok.

Бывшая учительница рассказала изданию Readovka, что она отработала в школе два года. В начале 2021 года Сергеева начала публиковать в соцсети шуточные ролики о своей работе. Начальство увидело в них «обесценивание статуса учителя» и «нарушение морального кодекса». В частности, видео где учительница с мужем предстают в банных халатах, назвали «латентной порнографией».

Мне очень обидно за себя и уже давно. Учитель всем что-то должен и не имеет права на личную жизнь. Обязан быть божеством, которое не ест, не ходит в туалет. Он должен только учить, а не кривляться перед камерой — так выглядит моральный кодекс, по мнению руководства школы, — посетовала экс-педагог.

Сергееву вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Девушка выучилась на мастера по наращиванию ресниц и теперь зарабатывает этим на жизнь.

Ранее в американском штате Алабама молодую учительницу математики обвинили в интимной связи с учеником седьмого класса. Теперь женщине грозит тюремное заключение сроком от двух до 20 лет и постоянный запрет на преподавание, писал NEWS.ru.