Пескову неизвестно мнение Путина по памятнику на Лубянке

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает точки зрения президента Владимира Путина по памятнику на Лубянской площади в Москве. Он также отметил, что сейчас давать комментарии на эту тему некорректно.

Мне неизвестно о том, что президент как-то участвовал в голосовании <...> Но и, наверное, было бы некорректно говорить о мнении президента в условиях, когда сейчас только началось на «Активном гражданине» соответствующее голосование, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы государства.

Голосование стартовало 25февраля и продлится до 5 марта. Участникам предложено на выбор два варианта — памятник Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. Большинство из тех, кто уже успел проголосовать, предпочли первый вариант (67%).

Как писал NEWS.ru, в РПЦ высказались против возвращения на Лубянку памятника Дзержинскому, который находился там с 1958 по 1991 год и был снесён во время августовского путча. Монумент Невскому, напротив, назвали достойной кандидатурой, поскольку в своё время князь был выбран «именем России». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, назвал лучшим вариантом оформления Лубянки — возвращение туда фонтана.