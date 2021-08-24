Пескова спросили о выборочном применении закона об иноагентах

Журналисты спросили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не считают ли в Кремле, что закон об иностранных агентах применяется выборочно, так как телеканал «Дождь» признали иноагентом, а другие СМИ, заключившие с Евросоюзом такой же договор, нет. Об этом пишет «Медуза» (признана властями иноагентом).

Собеседники напомнили представителю Кремля, что «Дождь» включили в список иноагентов за получение денег от Европейского союза в рамках проекта «Россия — это Европа», о котором канал много лет отчитывался Роскомнадзору. Более того, аналогичные контракты были у газеты «Известия» и официального издания правительства РФ «Российской газеты». В связи с этим Пескова спросили, не считает ли он, что это выборочное применение законодательства.

Минюст выполняет положения закона. Но там, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, там же был не один эпизод, по которому принималось решение. <...> Ну нет, я не считаю, что это выборочное применение закона. Там были существенные основания для принятия таких решений. Поэтому лучше, если остаются непонятные моменты, всё-таки задавать вопросы Минюсту, — ответил он.

20 августа Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. На следующий день москвичи вышли к зданию ФСБ на пикеты в поддержку журналистов.

24 августа Минюст опубликовал информацию, на основании которой принималось решение о признании телеканала «Дождь» иностранным агентом. Канал попал в реестр после получения документов от Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Первый сообщил, что телеканал каждый квартал самостоятельно отчитывается о получении финансирования от Еврокомиссии за освещение отношений между Россией и Евросоюзом. По информации второго, «Дождь» получает «опосредованное иностранное финансирование через российские фонды».

Ранее представитель Минюста разъяснил, что статус иноагента может получить журналист после оплаченного иностранной организацией пресс-тура, после международной конференции с проживанием за счёт организаторов, после победы в международном конкурсе, организаторы которого оплатили поездку за наградой, и даже после получения денежного подарка на день рождения от друзей или родственников. При этом власти не должны доказывать, что журналист ведёт политическую деятельность, — это правило распространяется только на НКО.