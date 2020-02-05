https://static.news.ru/photo/8b6b830e-47fd-11ea-af48-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер своевременно получает информацию о ситуации с коронавирусом.

По его словам, данные о заболевании поступают президенту ежедневно, передаёт РИА Новости .

Президент, естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации, — заявил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что оценки по борьбе с коронавирусом в РФ давать пока рано. Сейчас все службы, в том числе дипломаты, учёные и ВКС, проводят обширную работу по предотвращению проникновения вируса в Россию.

Работа проделывается системная, очень обширная как по географии, так и содержательная, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что японский МИД проинформировал посольство РФ в Токио, что на борту круизного судна Diamond Princess, где был обнаружен коронавирус, находятся 24 гражданина РФ.