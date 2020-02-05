Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер своевременно получает информацию о ситуации с коронавирусом.
По его словам, данные о заболевании поступают президенту ежедневно, передаёт
Президент, естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации, — заявил Песков.
Пресс-секретарь также отметил, что оценки по борьбе с коронавирусом в РФ давать пока рано. Сейчас все службы, в том числе дипломаты, учёные и ВКС, проводят обширную работу по предотвращению проникновения вируса в Россию.
Работа проделывается системная, очень обширная как по географии, так и содержательная, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что японский МИД проинформировал посольство РФ в Токио, что на борту круизного судна Diamond Princess, где был обнаружен коронавирус, находятся 24 гражданина РФ.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен