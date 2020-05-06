Песков: вопрос открытия границы РФ для иностранцев пока не обсуждался

https://static.news.ru/photo/53b8ed7e-8f93-11ea-ba49-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос открытия для иностранных граждан границы РФ, закрытой из-за пандемии коронавируса, пока не поднимался. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Пока такого обсуждения не было. Этот вопрос никак не поднимался, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия ежеквартально теряет из-за отсутствия туризма 300 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма. На закрытие границ для иностранцев в мире, в том числе и в РФ, пошли в целях предотвращения распространения коронавируса.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, погибли свыше 257 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 6 мая общее число инфицированных достигло 165 929 (+10 559 за последние сутки), 21 327 пациентов выздоровели (+1462 за последние сутки), умерли 1537 человек (+86 за последние сутки). В Москве 85 937 заболевших (+5858 за последние сутки), выздоровели 8458 (+588 за последние сутки), 866 умерли (+50 за последние сутки).