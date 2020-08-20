Песков рассказал, в каком случае инцидент с Навальным будет расследован

https://static.news.ru/photo/c8e6bbe2-e2e2-11ea-adf5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с блогером Алексеем Навальным, которому стало плохо во время полёта из Томска в Москву. Самолёт с ним экстренно сел в Омске.

Представитель Кремля отметил, что власти получают информацию о состоянии Навального из СМИ.

Врачи сейчас делают всё, что необходимо, в Омске привлечены лучшие врачи, — заявил Песков.

По его словам, силовики будут проводить расследование, если анализы покажут отравление Навального. Песков отметил, что необходимо дождаться заключения врачей, которые определят, почему Навальный потерял сознание.

Если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование, — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что точно такой же порядок был бы в случае отравления любого другого гражданина РФ.

Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему (Навальному. — NEWS.ru) скорейшего выздоровления, — заявил Песков.

Журналисты спросили у представителя Кремля, получает ли президент России Владимир Путин информацию о состоянии блогера. Песков отметил, что глава государства просматривает сообщения прессы по различным темам.

Общая ситуация в рамках сообщений СМИ доступна абсолютно всем [в Кремле], — заявил пресс-секретарь президента.

У Пескова также спросили, считает ли он особой ситуацию с Навальным из-за того, что глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) критически относится к руководству страны. Пресс-секретарь президента ответил, что «у действующей власти много критиков». Он назвал серьёзной ситуацию, когда жизни и здоровью граждан РФ что-то угрожает.

NEWS.ru писал, что Навальный находится в состоянии естественной комы. Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Омские медики сумели стабилизировать состояние основателя ФБК. Вопрос об его транспортировке куда-либо пока не рассматривается.