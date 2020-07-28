Песков рассказал о возможности освобождения Сафронова из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/adc7a93c-d0bf-11ea-9d64-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле надеются, что обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса и бывший журналист Иван Сафронов сдаст тест на коронавирусную инфекцию и в случае необходимости получит необходимую медицинскую помощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Если эта информация соответствует действительности, надеемся, будет произведено необходимое тестирование. В случае подтверждения диагноза будет обеспечено необходимое медицинское обслуживание, — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

Песков добавил, что не знает, докладывали ли главе государства Владимиру Путину о подозрении на коронавирус у Сафронова. Говоря о возможности изменения меры пресечения в случае подтверждения COVID-19, пресс-секретарь отметил, что это будет зависеть от состояния здоровья, а также от решения следователей и судьи.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва сообщила, что Ивана Сафронова перевели в отдельную камеру в следственном изоляторе «Лефортово». У него подозревают коронавирус. По одной из версий, у Сафронова несколько дней назад заболело горло, поэтому у него взяли анализы и изолировали до получения их результатов.

Сафронов был задержан 7 июля в Москве, у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб.

Пиар-менеджер центра Игорь Суворов позднее отметил, что CBAP никак не связан с российским экс-журналистом, а также никогда не готовил отчётов для правительства Чехии, писал NEWS.ru.