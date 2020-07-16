Стало известно о связи Сафронова с чешским агентом спецслужб

https://static.news.ru/photo/a416de98-c77e-11ea-9fdc-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии, который является кадровым сотрудником спецслужб.

Об этом ТАСС сообщил источник в разведывательном сообществе.

По его данным, Мартин Лариш в 2010-2012 годах работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny, затем возглавлял Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке.

Деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником, — отметил источник.

Общение Лариша и Сафронова подтверждается, в частности, фотографиями в соцсетях.

Ранее Московский городской суд изменил постановление Лефортовского суда по делу советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова. Из документов убрали упоминание о сотрудничестве обвиняемого со спецслужбами Чехии. В тексте говорилось, что Сафронов длительное время контактировал с сотрудником иностранной разведки. Защитник обвиняемого, Иван Павлов, заявил, что суд первой инстанции не имел никаких данных для такого утверждения, писал NEWS.ru.

ФСБ задержала Ивана Сафронова 7 июля в Москве, после этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, советник Дмитрия Рогозина подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.