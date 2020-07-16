Суд убрал из постановления упоминание о работе Сафронова на разведку Чехии

https://static.news.ru/photo/8e06bdce-c767-11ea-903f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Московский городской суд изменил постановление Лефортовского суда по делу советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова. Из документов убрали упоминание о сотрудничестве обвиняемого со спецслужбами Чехии.

В тексте говорилось, что Сафронов длительное время контактировал с сотрудником иностранной разведки, передаёт РБК.

Я указывал на этот тезис в своей жалобе. Суд счёл этот тезис немотивированным, незаконным, что, безусловно, нас радует, — рассказал адвокат экс-журналиста Олег Елисеев.

В настоящий момент арбитраж принимает решение о мере пресечения Сафронова, а не о его виновности. При этом тезис о сотрудничестве со спецслужбами — это утверждение о виновности, отметил юрист.

Другой защитник обвиняемого Иван Павлов добавил, что суд первой инстанции не имел никаких данных для такого утверждения.

Как писал NEWS.ru, ранее Павлов, который намеренно остался снаружи и не стал участвовать в процессе, чтобы не давать подписку о неразглашении, сообщил, что в деле нет абсолютно никаких документов причастности Сафронова. Позже стало известно, что в ходе заседания следователь все-таки предоставил один из документов. Ими оказались материалы оперативно-розыскной деятельности, которые были получены в ходе разработки Сафронова.

ФСБ задержала Ивана Сафронова 7 июля в Москве, после этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, советник Дмитрия Рогозина подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в «Роскосмосе», задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.