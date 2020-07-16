Адвокат Сафронова рассказал о первых документах по делу о госизмене

ФСБ предоставила документы по делу бывшего журналиста и советника главы Роскомсмса Ивана Сафронова, заподозренного в госизмене. Об этом со ссылкой на адвоката Ивана Павлова сообщает из Мосгорсуда корреспондент NEWS.ru.
Следствие в ходе заседания представило первые документы по делу Сафронова. Речь идёт о материалах оперативно-розыскной деятельности, которые были получены в ходе разработки, — сказал Павлов.
Как писал NEWS.ru, 16 июля в Мосгорсуде рассматривается жалоба защиты на решение об аресте Ивана Сафронова. Ранее Иван Павлов заявил, что деле Ивана Сафронова, вообще нет никаких документов.
ФСБ задержала Сафронова 7 июля в Москве, после этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, советник Дмитрия Рогозина подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.
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