Адвокат: в деле Сафронова нет никаких документов

https://static.news.ru/photo/90bae884-c743-11ea-937c-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В деле бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного ФСБ по подозрению в госизмене, вообще нет никаких документов. Об этом заявил его адвокат Иван Павлов во время общения с журналистами в Мосгорсуде.

Обычно в шпионских делах прикладывают хоть что-то при избрании меры пресечения, чтобы впечатлить суд. А тут — ничего, — приводит корреспондент NEWS.ru слова Павлова.

По словам защитника, Ивана Сафронова обвиняют в том, что он собрал и передал сведения чешской разведке в 2017 году, однако никаких деталей защита до сих пор не знает.

В четверг, 16 июля, Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу защиты на избрание Ивану Сафронову меры пресечения в виде ареста.

Как писал NEWS.ru, ранее Иван Павлов заявил, что заключения специалистов в деле о госизмене основываются на формальных перечнях сведений о государственной тайне.

Силовики из ФСБ задержали Сафронова 7 июля в Москве. После этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, журналист подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.