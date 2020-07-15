Адвокат: выводы экспертов в деле Сафронова основаны на формальных перечнях

https://static.news.ru/photo/bf629ea4-c741-11ea-b813-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат бывшего журналиста Ивана Сафронова заявил, что заключения специалистов в деле о госизмене основываются на формальных перечнях сведений о государственной тайне.

По словам защитника Ивана Павлова, такие перечни о гостайне есть в каждом ведомстве.

Он также сообщил, что уголовное дело в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова ведут 10 следователей ФСБ. Группу возглавляет известный следователь Александр Чабан, ведущий также дело тяжелобольного учёного Кудрявцева, пишет ТАСС.

Сегодня в Мосгорсуде началось рассмотрение жалобы на арест Сафронова. Экс-журналист был доставлен в суд. Заседание будет проходить в закрытом режиме.

Сафронова ведут люди в камуфляже, устраивается некий театр, — рассказал адвокат.

Ранее за Сафронова поручились более 20 руководителей СМИ, общественных деятелей и журналистов. По словам адвоката Ивана Павлова, среди поручителей экс-глава РБК и основатель интернет-ресурса The Bell Елизавета Осетинская, бывший заместитель главреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.

Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Обыски прошли дома у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой. В ФСБ сообщили, что журналист подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. В Мосгорсуде 16 июля будет слушаться жалоба на его арест.

Как писал NEWS.ru, криминалисты ФСБ не обнаружили в публикациях Сафронова сведений, составляющих гостайну. По словам адвоката журналиста, предъявленное обвинение непонятно, так как неясно, кем, как считает следствие, он был завербован, кому, как и какую информацию передавал, а также в какое время.