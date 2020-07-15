За Сафронова поручились свыше 20 общественных деятелей и журналистов

https://static.news.ru/photo/28221644-c73e-11ea-a534-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 20 руководителей СМИ, общественных деятелей и журналистов написали личные поручительства за бывшего сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого арестовали по обвинению в госизмене.

По словам адвоката Ивана Павлова, среди поручителей экс-глава РБК и основатель интернет-ресурса The Bell Елизавета Осетинская, бывший заместитель главреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.

Кроме того, поручительства написали директор департамента кадров госкорпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук, главред «Ведомостей» Андрей Шмаров, главред «Коммерсанта» Владимир Желонкин и декан факультета коммуникаций ВШЭ Андрей Быстрицкий, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова следит за условиями содержания в СИЗО «Лефортово» Ивана Сафронова. Жалоб с его стороны омбудсмену не поступало. По сведениям омбудсмена, в камере у него есть горячая вода, туалет, а также холодильник и телевизор.

Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Обыски прошли дома у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой. В ФСБ сообщили, что журналист подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. В Мосгорсуде 16 июля будет слушаться жалоба на его арест.