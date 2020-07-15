Сафронов не жаловался Москальковой на условия содержания в СИЗО

https://static.news.ru/photo/a2606034-c72d-11ea-9f02-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова следит за условиями содержания в СИЗО журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене. Жалоб с его стороны омбудсмену не поступало.

На данный момент нам не известно о каких-либо претензиях к условиям содержания с его стороны, — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Москальковой.

По сведениям омбудсмена, в камере у Сафронова есть горячая вода, туалет, а также холодильник и телевизор.

В пресс-службе добавили, что аппарат омбудсмена обращений в защиту Сафронова пока не получал. С документами по уголовному делу и доказательствами Москалькова сможет ознакомиться только после вынесения приговора и вступления его в законную силу, а также при наличии обращения со стороны осуждённого или его защиты.

Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Обыски прошли дома у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой. В ФСБ сообщили, что журналист подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Как ранее писал NEWS.ru, криминалисты ФСБ не обнаружили в публикациях Сафронова сведений, составляющих гостайну. По словам адвоката журналиста, предъявленное обвинение непонятно, так как неясно, кем, как считает следствие, он был завербован, кому, как и какую информацию передавал, а также в какое время.