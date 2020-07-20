В CBAP опровергли связь с Сафроновым и властями Чехии

https://static.news.ru/photo/4a47204c-c9ab-11ea-a476-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

PR-менеджер Центр анализа и профилактики безопасности (CBAP) Игорь Суворов прокомментировал информацию о связи организации с обвинением в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. По его словам, CBAP никак не связан с российским экс-журналистом.

Кроме того, центр никогда не готовил отчётов для правительства Чехии, передаёт «Интерфакс».

Этим могут заниматься более авторитетные центры, но не СВАР, где в основном публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук, — подчеркнул он.

Суворов добавил, что вся информация о деятельности центра представлена на его сайте. Там нет ни одной заметки о поставках российского вооружения в Африку и Ближний Восток.

Российские СМИ занимаются охотой на ведьм, строят отторженные от реальности догадки о связи [эксперта по постсоветским и балканским странам] господина [Мартина] Лариша с чешскими спецслужбами, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является кадровым сотрудником спецслужб. Сам житель европейской страны заявил, что не сотрудничал со спецслужбами, но подтвердил знакомство с российским экс-журналистом.

ФСБ задержала Ивана Сафронова 7 июля в Москве, после этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, советник Дмитрия Рогозина подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в «Роскосмосе», задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.