Сафронов мог заразиться коронавирусом в СИЗО

https://static.news.ru/photo/19dccb22-d032-11ea-94f7-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова перевели в отдельную камеру в следственном изоляторе «Лефортово». У него подозревают коронавирус.

Об этом журналистам «Интерфакса» рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва.

Сафронов изолирован в «Лефортово» в отдельной камере в связи с подозрением на коронавирус, — сказала она.

По информации Baza, у Сафронова несколько дней назад заболело горло. У него взяли анализы и изолировали до получения их результатов.

Сафронов был задержан 7 июля в Москве, у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

Как писал NEWS.ru, российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб.

Пиар-менеджер центра Игорь Суворов позднее отметил, что CBAP никак не связан с российским экс-журналистом, а также никогда не готовил отчётов для правительства Чехии.