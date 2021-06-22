Песков рассказал о смене формата прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдёт в этом году в ином формате. Аудитории в студии не будет. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что отсутствие аудитории связано с пандемией коронавируса. С Путиным будут только ведущие, которые проработают перед началом эфира «весь массив вопросов».

Задавать их президенту можно будет с помощью специального приложения для смартфонов. По словам Пескова, оно позволяет любому россиянину «стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом» и без посредников направить свой вопрос Путину в видеоформате или письменно.

Традиционная прямая линия с президентом России запланирована на 30 июня. Ответы Путина на вопросы россиян покажут шесть телеканалов — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также будут транслировать радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».