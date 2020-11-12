Песков рассказал о необычном формате предстоящей пресс-конференции Путина

https://static.news.ru/photo/493ad932-24c8-11eb-b807-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдёт в необычном формате с элементами прямой линии. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Действительно, мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина. Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат, — цитирует Пескова ТАСС.

Журналисты спросили у него, будет ли новый формат предусматривать элементы прямой линии. Пресс-секретарь президента ответил, что такой замысел сохраняется.

Как писал NEWS.ru, в сентябре Песков заявил, что в этом году не будет устраиваться традиционная прямая линия с Владимиром Путиным, поскольку в течение нескольких месяцев «президент проводит прямую линию».

Ранее фонд «Общественное мнение» провёл опрос, согласно которому Путину доверяют 56% граждан страны. Противоположного мнения придерживаются 32%, ещё 11% затруднились ответить. При этом 60% респондентов полагают, что Путин, скорее, хорошо работает на своём посту, обратного мнения придерживаются 27%, ещё 13% затруднились с ответом.