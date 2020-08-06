Опрос: Путину доверяют чуть больше половины россиян

https://static.news.ru/photo/a830073c-d88d-11ea-9868-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

56% граждан России выражают доверие президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно данным исследования, скорее не доверяют главе государства 32%, ещё 11% затруднились ответить. При этом 60% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своём посту, обратного мнения придерживаются 27%, ещё 13% затруднились с ответом.

Если посмотреть на ситуацию в динамике, то, согласно тому же ФОМу, наибольшее доверие президенту за последние полгода было 8 марта и 5 апреля. На вопрос социологов положительно отвечали 63% респондентов. Ниже 56% рейтинг доверия к главе государства не опускался. На этом минимальном уровне он был 22 марта и 7 июня.

На фоне фигуры президента рейтинг российского правительства выглядит не столь впечатляюще. Работу кабмина оценивают как хорошую лишь 38% респондентов, а деятельность его главы Михаила Мишустина — 45%.

С доверием к правящей партии «Единая Россия» дела обстоят ещё хуже. Если бы выборы в Государственную думы состоялись в ближайшее воскресенье, то за единороссов проголосвали бы 29% россиян, по 12% набрали бы КПРФ и ЛДПР, 5% граждан отдали бы свои голоса справедливороссам, 15% предпочли бы другую партию, а 7% граждан и вовсе бы не пришли на выборы.

Опрос проводился 31 июля — 2 августа среди 4000 совершеннолетних граждан РФ.

Согласно данным ВЦИОМа от 3 июля, на прямой вопрос о доверии президенту положительный ответ дали 64,9% респондентов. При этом в спонтанном рейтинге доверия показатель Путина составил 28,6%, писал NEWS.ru.