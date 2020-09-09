Песков: Кремль отказался от прямой линии Путина в 2020 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в 2020 году не станут устраивать «Прямую линию с Владимиром Путиным» в традиционном формате. По его словам, итак уже несколько последних месяцев «президент проводит прямую линию».
Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в её традиционном формате было бы излишним, — цитирует Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что в декабре состоится ежегодная пресс-конференция Путина. В неё попробуют добавить те элементы прямой линии, которые помогут президенту «получить обратную связь от граждан из различных регионов».
Ранее NEWS.ru сообщал, что утверждения экс-адвоката президента Соединённых Штатов Майкла Коэна про президента Владимира Путина являются «уткой». Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. По его словам, Коэн хочет добавить популярности своей книге. В ней автор утверждает, что Трамп называл Путина богатейшим человеком в мире, владеющим «триллионом долларов».