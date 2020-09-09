Песков: Кремль отказался от прямой линии Путина в 2020 году

https://static.news.ru/photo/5bb2fc3a-f245-11ea-9e00-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в 2020 году не станут устраивать «Прямую линию с Владимиром Путиным» в традиционном формате. По его словам, итак уже несколько последних месяцев «президент проводит прямую линию».

Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в её традиционном формате было бы излишним, — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в декабре состоится ежегодная пресс-конференция Путина. В неё попробуют добавить те элементы прямой линии, которые помогут президенту «получить обратную связь от граждан из различных регионов».

Ранее NEWS.ru сообщал, что утверждения экс-адвоката президента Соединённых Штатов Майкла Коэна про президента Владимира Путина являются «уткой». Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. По его словам, Коэн хочет добавить популярности своей книге. В ней автор утверждает, что Трамп называл Путина богатейшим человеком в мире, владеющим «триллионом долларов».