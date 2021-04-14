Песков рассказал о формате проведения «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/e29ae388-9d0e-11eb-82d1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Формат проведения патриотической акции «Бессмертный полк» в этом году будет зависеть от эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране, а также от рекомендаций «санитарных властей», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Организаторы «Бессмертного полка» готовят акцию. Но все окончательные параметры проведения этой акции будут зависеть от рекомендаций и решений наших санитарных властей и от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка, — цитирует ТАСС Пескова.

Отвечая на вопрос, когда будет окончательно определён формат акции, Песков посоветовал обратиться к организаторам. Именно они, по его словам, «находятся в контакте с санитарными властями».

Ранее сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что шествие планируется провести в традиционном формате в мае. Однако позже руководитель движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова заявила, что окончательное решение о формате акции ещё не принято.

Как писал NEWS.ru, шествие «Бессмертного полка» в День Победы в Новосибирской области пройдёт в онлайн-режиме. Об этом сообщил источник в правительстве Новосибирской области. Помимо этого, заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в Facebook выложила пост с подписью «Рекомендовано „Бессмертный полк“ провести онлайн!». Это связано с пандемией коронавируса. Отмечается, что в прошлом году колонна «Бессмертного полка» всё же вышла на улицы вопреки запретам. Большую её часть составляли пожилые люди без масок.