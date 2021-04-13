В Новосибирске отменили шествие «Бессмертного полка»

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Шествие «Бессмертного полка» в День Победы в Новосибирской области пройдёт в онлайн-режиме. Об этом сообщил источник в правительстве Новосибирской области.

Помимо этого, заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в Facebook выложила пост с подписью «Рекомендовано „Бессмертный полк“ провести онлайн!». Это связано с пандемией коронавируса, сообщает «МК в Новосибирске».

Отмечается, что в прошлом году колонна «Бессмертного полка» всё же вышла на улицы, вопреки запретам. Большую её часть составляли пожилые люди без масок.

Как сообщал NEWS.ru, шествие «Бессмертного полка» в 2021-м готовят как в живом, так и в онлайн-формате. Окончательное решение примут в зависимости от эпидситуации в мае на фоне пандемии COVID-19, рассказал глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской. В 2020-м традиционное мероприятие перевели на интернет-платформу из-за вспышки коронавирусной инфекции.