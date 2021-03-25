«Бессмертный полк» может вернуться на улицы России

https://static.news.ru/photo/2c3174e2-8d53-11eb-951b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шествие «Бессмертного полка» в 2021-м готовят как в живом, так и в онлайн-формате. Окончательное решение примут в зависимости от эпидситуации в мае на фоне пандемии COVID-19, рассказал глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской. В 2020-м традиционное мероприятие перевели на интернет-платформу из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Я могу сказать, что центральный штаб нашего движения, исполком, наши региональные отделения в полную силу уже больше месяца готовятся к обоим форматам шествия [«Бессмертного полка»]. Практически готов к запуску проект «Бессмертный полк-онлайн», мы сейчас выполняем работу по подготовке обычного формата шествия по улицам, — цитирует его РИА Новости.

В День Победы в 2012–2019 годах во многих населённых пунктах РФ и за её пределами состоялись шествия, на которых граждане несли фотографии родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. География и численность мероприятия каждый раз увеличивались. Власти Москвы в двадцатых числах апреля могут объявить о снятии ограничений на массовые мероприятия в городе. Сроки не случайны, поскольку в Кремле намерены провести в обычном формате некоторые крупные мероприятия.

Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о наказании для тех, кто прислал фотографии нацистов на сайт проекта «Бессмертный полк». По его словам, все, кто опубликовал снимки нацистских преступников и предателей родины, были наказаны. Большинство из них обязали выплатить штрафы, однако житель Перми Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в 2021 году парад Победы точно состоится, правда, пока непонятно, в какой день. В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на 24 июня, а традиционное шествие «Бессмертного полка» прошло в онлайн-режиме. При этом он затруднился сказать, состоится ли праздник по традиции 9 мая.