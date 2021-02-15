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Песков заверил, что парад Победы в этом году точно состоится

12:17, 16 февраля 2021 90
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в 2021 году парад Победы точно состоится, правда, пока непонятно, в какой день. В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на 24 июня, а традиционное шествие «Бессмертного полка» прошло в онлайн-режиме.

Будет однозначно, — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос о перспективе проведения парада в текущем году.

При этом он затруднился сказать, состоится ли праздник по традиции 9 мая.

Даже в 2020 году парад был, поэтому — парад будет, никаких сомнений нет, — добавил представитель Кремля.

Как писал NEWS.ru, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что активная подготовка к параду Победы начнётся уже в марте, его участники пройдут добровольную вакцинацию от коронавируса. На селекторном совещании в Минобороны РФ глава ведомства также сообщил, что в условиях ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, все мероприятия боевой подготовки выполняются планово.

В параде Победы прошлого года на Красной площади приняли участие не только российские военнослужащие, но и 13 расчётов армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Гостями на Красной площади стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

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