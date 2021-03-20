Бастрыкин рассказал о судьбе приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»

https://static.news.ru/photo/01dacacc-8ad3-11eb-b748-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о наказании для тех, кто прислал фотографии нацистов на сайт проекта «Бессмертный полк».

По его словам, все, кто опубликовал снимки нацистских преступников и предателей родины, были наказаны. Большинство из них обязали выплатить штрафы, однако житель Перми Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.

Бастрыкин также призвал установить личности всех нацистских преступников, а в случае их смерти озвучить их имена и преступления.

Все, кто причастен к бесчеловечному отношению к населению, геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены и осуждены, — подчеркнул он.

Глава СК РФ добавил, что подробности о массовых убийствах мирного населения во время Второй мировой войны во многих регионах были установлены благодаря раскопкам и рассекречиванию архивов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее СК РФ решил объединить в дело о геноциде народов СССР все уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения.