Песков рассказал о дальнейших шагах России после появления «омикрон»-штамма

Дальнейшие шаги России в свете появления штамма «омикрон» будут зависеть от выводов учёных о его опасности. Информация об этом анализируется в правительственном штабе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию. Что касается дальнейших шагов, это будет зависеть от выводов, которые сделают учёные, — подчеркнул Песков.

Он пояснил, что выводы учёных будут касаться того, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия и насколько имеющиеся вакцины способны страховать от инфицирования и от тяжёлого течения болезни.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков рассказал, что особая опасность «омикрона» заключается в крайне высокой скорости распространения инфекции, к тому же «омикрону» нужна более меньшая доза, чтобы вызвать заражение коронавирусом. Однако он призвал пока не говорить о том, что новый штамм COVID — самый смертельный, так как пока неизвестно, насколько хорошо он нейтрализуется.

В свою очередь вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что если от «омикрона» никто не умрёт, значит — конец пандемии близко. Он добавил, что очередная разновидность инфекции ведёт себя «как вырожденец», имея 52 мутации в одном гене.