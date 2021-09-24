Песков рассказал, как обеспечивали безопасность Путина в тайге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как охраняют Владимира Путина во время отдыха в тайге. По его словам, даже там, в условиях дикой природы, безопасность главы государства обеспечивается должном образом. Выступая в эфире телеканала «Россия 1», Песков пошутил, что Путина знают даже медведи.

Ну и потом, медведь, он же видит, что это Путин, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что обуздать природу никому не под силу, однако охраной президента в таких условиях «занимаются постоянно те, кому это положено».

Ранее в Сети появились кадры с отдыха Путина и Шойгу в тайге. Во время отдыха в Сибири российскому лидеру показали медвежью берлогу. Глава государства в компании с министром обороны Сергеем Шойгу и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым прошёл рядом с медвежьими тропами. Президент смог посмотреть записи с видеоловушек. На одной были запечатлены резвящиеся котята снежных барсов, на другой — удачная медвежья охота, где зверь поймал сибирского козерога. Директор заповедника заверил главу государства, что численность козерогов в заповеднике хорошая.

По словам Пескова, во время отдыха в тайге Путин и Шойгу варили уху. Её приготовили из пойманной в местном водоёме щуки.