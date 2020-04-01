https://static.news.ru/photo/51a914a2-7402-11ea-84b7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин соблюдает социальную дистанцию и временно не пожимает руки своим собеседникам.

Сейчас, конечно, все держат социальную дистанцию, все это делают, — заявил Песков, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что Путин впервые проведёт совещание с членами правительства в дистанционном формате с помощью телеконференции. Он будет находиться в Ново-Огарёво. Профильной темой совещания будет развитие агропромышленного комплекса. После совещания с правительством запланировано совещание в формате телеконференции.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что всех участников встреч с президентом, а также работающих с ним сотрудников заранее тестируют на коронавирус. Он подчеркнул, что делается всё возможное, чтобы защитить Путина от опасности заражения.

Всего в России зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больниц, умерло 24. В Москве коронавирус диагностирован у 1880 пациентов.