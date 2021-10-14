Песков прокомментировал возможное сокращение социальных статей в бюджете

Никаких крупных сокращений социальных статей в бюджете на следующий год нет. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предусмотрены резервы на случай непредвиденных ситуаций, передаёт РИА Новости.

Существуют резервы, резервы предусмотрены, поэтому в любом случае реакция на пандемийные условия, конечно же, каждый раз будет наступать незамедлительно... Там нет никакого большого сокращения, — подчеркнул он.

Ранее аналитики Forbes подсчитали, что в поданном на рассмотрение Госдуме бюджете на три года основной статьёй налогового дохода станет НДС — он принесёт большую часть от собранных 40,2 трлн рублей. На втором месте налог на прибыль. За счёт НДФЛ за три года года власти рассчитывают собрать 585,8 млрд рублей.

А вот самой дорогой статьёй расхода станут нацпроекты. Больше всего денег потратят на статью «Демография» (2,6 трлн), а также на «Безопасные дороги» (1,3 трлн). Кроме того, правительство намерено вложить 168 млрд рублей в туризм.

Эксперты назвали проект бюджета социально ориентированным, потому что на социальные нужды россиян в нём выделено 25%, или 18,5 трлн рублей. В первую очередь деньги выделят на пособия, компенсации, помощь в приобретении жилья.