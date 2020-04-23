Песков прокомментировал возможное продление режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/dc18477c-886e-11ea-ad95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение по продлению режима самоизоляции будет принято на основе текущей динамики заболеваемости коронавирусом.

Какие-то прогнозы на среднюю перспективу или на дальнюю вряд ли, наверное, возможны. Поэтому сейчас называть какие-то сроки было бы, наверное, пальцем в небо, — заявил Песков.

Ранее Дмитрий Песков высказал мнение, что критическая фаза распространения коронавируса в России начнётся в середине мая, а «станет полегче» в начале лета. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что государство помогает и будет помогать населению.

NEWS.ru писал, что директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев заявил о целесообразности продления ограничительных мер как минимум до 12 мая. По его словам, этот вопрос обсуждался с академическим сообществом.

На 27 апреля в России зафиксировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции (6198 за последние сутки), 7346 выздоровели (579 за последние сутки). Умерли 794 человека (50 за последние сутки). В Москве число заболевших достигло 45 351 (2871 за последние сутки) заболевших, 3524 выздоровели, 435 умерли.