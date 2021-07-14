Песков прокомментировал массовую драку мигрантов в Москве

В России сейчас не фиксируется особых межнациональных проблем, за исключением бытовых конфликтов. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал драку мигрантов в столице, сообщает ТАСС.

Не фиксируем проблем в этой сфере кроме текущих обычных бытовых, которые есть в любой точке земного шара, — приводит агентство его слова.

Песков добавил, что на подобные инциденты должны реагировать органы охраны правопорядка, и они свою работу выполняют.

Массовая драка, о которой идёт речь, произошла 12 июля у станции метро «Кузьминки». В ней принимали участие свыше ста мигрантов из Киргизии и Таджикистана. В результате серьёзно пострадали два человека.

Как сообщалось ранее, участники инцидента по решению суда будут выдворены за пределы России с наложением административного штрафа. Кроме того, некоторым из них будет запрещён въезд в Россию.