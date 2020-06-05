Песков призвал дождаться результатов расследования аварии в Норильске

https://static.news.ru/photo/490c75c4-a71e-11ea-8170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com/Global Look Press

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков попросил не спешить с выводами о причинах разлива дизельного топлива в Норильске и дождаться результатов расследования.

Вы знаете, что сейчас они разбираются с этой ситуацией. Поэтому давайте не будем забегать вперед и дождёмся первых результатов разбирательства правоохранительных органов, — цитирует его РИА Новости.

ЧП произошло 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара из него вытекло около 20 тысяч тонн горючего, часть которого попала в местные водоёмы. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. На территории Красноярского края введён режим ЧС. Разлив топлива был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Глава МЧС Николай Зиничев заявил, что причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива стало проседание свай фундамента, и подчеркнул, что МЧС нашло решение по способам ликвидации утечки. Однако министр не уточнил, о каком конкретном решении идёт речь.

5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива. На месте аварии было собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов.

По факту аварии был возбуждён ряд уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод и порчи земли (ст. 246, 250, 254 УК РФ). В итоге они были объединены в одно производство и переданы в центральный аппарат СКР. Позднее ведомство возбудило ещё одно дело — по статье о халатности, писал NEWS.ru.