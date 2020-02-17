https://static.news.ru/photo/09881464-5172-11ea-9a16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что юристы сформулируют положения, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. Он призвал не опережать события и дать им время.

По его словам, процедура голосования «начнёт проясняться» после того, как конкретные предложения по голосованию будут сформулированы квалифицированными юристами.

Здесь просто нужно ещё чуть-чуть набраться терпения. Там продолжается в группе работа, — пояснил Песков.

Он добавил, что пока говорить об этом «чуть-чуть рано».

NEWS.ru писал, что в Центральной избирательной комиссии оценили всенародное голосование по поправкам в Основной закон в 14,3 миллиарда рублей. Это сопоставимо с бюджетом президентских выборов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По её словам, комиссия начнёт подготовку к процедуре после того, как президент Путин согласует детали с рабочей группой по изменению Конституции.

Поправки в Основной закон могут быть приняты, если в третьем чтении законопроект поддержат более 75% членов Госдумы.