Песков: поручение Путина по развязке в Химках выполнено

https://static.news.ru/photo/52ed9c5e-5bd1-11eb-a7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/gohimkiadm

Поручение президента России Владимира Путина об ускорении строительства транспортной развязки в городе Химки Московской области выполнено. Сроки открытия будут объявлены позже. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать информацию, что Путин 26 января может участвовать в церемонии открытия развязки на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина в Химках.

Мы никогда не анонсируем такие мероприятия, это связано и с вопросами безопасности, и чтобы не затруднять передвижение граждан, — ответил Песков.

Путин в апреле 2019 года посетил завод «Энергомаш», где один из рабочих пожаловался, что добираться до работы тяжело. После этого глава государства дал поручение решить транспортную проблему между старыми и новыми Химками, рассмотрев возможность создания транспортной развязки.

И действительно, это поручение президента выполнено. О сроках и форме открытия мы вам сообщим, — отметил пресс-секретарь президента.

Было принято решение построить двухуровневую развязку с эстакадой через Ленинградское шоссе. Её общая протяжённость составляет 3,5 км. Она соединит улицы Репина и Дружбы.

Глава государства в октябре 2019 года встретился с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым и призвал ускорить строительство, поскольку «люди ждут» эту развязку, писал NEWS.ru.