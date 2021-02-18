Песков переадресовал полиции вопрос о внесудебных казнях в Чечне

https://static.news.ru/photo/9b07c6e6-71dd-11eb-9ecc-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/ZUMAPRESS.com

Вопрос о внесудебных казнях в Чеченской Республике необходимо задать представителям правоохранительных органов, они должны предметно изучить этот вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал «Новой газеты».

К самому понятию внесудебных казней можно относиться только с точки зрения закона. Это наказывается по закону. В остальном это вопрос правоохранительных органов, в остальном сказать нечего. Материал доступен для всех наших правоохранительных органов, и именно им уже заниматься рассмотрением предметным этой информации, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Песков отметил, что сам газетный материал не может рассматриваться как доказательство «неких внесудебных казней».

Ранее «Новая газета» опубликовала расследование о якобы имевших место в Чечне внесудебных расправах. По данным журналистов, после операции властей республики в 2016–2017 годах были задержаны и пропали более 50 человек.

Как сообщал NEWS.ru, житель Чечни Ваха Зурапов принёс публичные извинения за незаконную свалку, которую он устроил в лесу. Его заставили принести извинения местные власти, которые вдобавок с помощью самосвала переместили весь мусор ко двору его дома.