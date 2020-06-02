Песков: «остатки» пандемии COVID-19 не помешают голосованию по Конституции

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Руководство России считает, что «остатки» пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) не повлияют на явку во время голосования по поправкам к Конституции РФ, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Прогнозировать число участников плебисцита представитель Кремля не стал. Мероприятие состоится 1 июля 2020 года. Соответствующее решение принял глава государства Владимир Путин.

Мы констатируем, как уже говорили, что ситуация постепенно эпидемиологическая улучшается. Вы видите на улицах всей страны всё больше и больше людей <...> Мы не думаем, что вот эти остатки эпидемиологической ситуации будут как-то негативно сказываться на явке, — цитирует Пескова РИА Новости.

В ходе голосования по поправкам в Конституцию россиянам надо будет кратковременно снимать защитную маску при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Такая информация содержится в рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении плебисцита.

По состоянию на 2 июня в РФ выявлен 423 741 случай COVID-19, 5037 человек скончались от инфекции, 186 985 — выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, в целях реализации принципа бесконтактности число голосующих по поправкам к Основному закону на участке ограничат до 12 человек в час. Кроме того, в ЦИК указали на необходимость разграничивать потоки входящих на участок и покидающих его людей.