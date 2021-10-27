Песков опроверг перезапуск кампании по пропаганде вакцинации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о перезапуске кампании по пропаганде вакцинации. По его словам, работа по убеждению граждан идёт и будет продолжаться, передаёт РБК.

Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация, — заявил Песков.

Так он прокомментировал появившееся ранее сообщение о том, что в администрации президента занялись организацией новой информационной кампании в сфере вакцинации от коронавируса. По данным «Коммерсанта» со ссылкой на источники, предыдущая якобы была признана неэффективной, в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и агрессивной агитации.

Песков заметил, что работа по убеждению граждан вакцинироваться «ведётся на постоянной основе в разных сегментах».

Никакого перезапуска нет и быть не может, она (кампания. — NEWS.ru) есть и будет продолжаться, — подчеркнул он.

Он также опроверг введение обязательной вакцинации на федеральном уровне. Правда, добавил, что руководство страны наблюдает за тем, как развивается ситуация. По его словам, цифры по смертности и новым заболеваниям меняются изо дня в день и пока не являются поводом для оптимизма.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и необходимости вакцинации. В своём Instagram он написал, что людям нужно объяснить, почему необходимо сделать прививку от COVID-19, а не заставлять просто поверить.